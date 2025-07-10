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12:34, 10 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе юноша выстрелил в шумного прохожего

В Красноярске 18-летний юноша расстрелял шумного прохожего
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярске 18-летний юноша выстрелил в шумного прохожего из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, юноша вышел из дома, услышав шум и выкрики с ругательствами. Молодой человек сделал шумному гражданину замечание, начался конфликт, в ходе которого он достал пневматический пистолет и трижды выстрелил в оппонента. Тот упал, а стрелявший сбежал.

Возбуждено дело о покушении на расправу. Нападавшего задержали и отправили в СИЗО.

Ранее в Ленинградской области 39-летний агрессивный пациент вытолкнул фельдшера скорой помощи из машины.

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