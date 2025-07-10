Агрессивный россиянин вытолкнул фельдшера из машины скорой на ходу

В Ленобласти агрессивный пациент вытолкнул из машины скорой на дорогу фельдшера

В Ленинградской области 39-летний агрессивный пациент вытолкнул фельдшера скорой помощи из машины. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По его данным, 8 июля на 96 км КАДа бригада везла в больницу мужчину, которого забрали из поселка Новоселье. Он начал агрессивно вести себя и вытолкнул 25-летнюю женщину-медика на ходу из автомобиля. Потерпевшая упала на бордюр и получила перелом костей таза. Она госпитализирована.

Россиянина задержали, он был пьян. Сейчас он находится в камере в районном отделе МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижнем Новгороде беременная избила фельдшера по пути в роддом.