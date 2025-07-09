Беременная россиянка избила фельдшера по пути в роддом

Mash: В Нижнем Новгороде беременная избила фельдшера по пути в роддом

В Нижнем Новгороде беременная избила фельдшера по пути в роддом. Об этом сообщает Ni Mash в своем Telegram.

О нападении пациентки на фельдшера в Сормовском районе российского города подтвердила Государственная инспекция труда, где сообщили, что пострадавшего медработника доставили в больницу. По данным ведомства, у фельдшера диагностировали ушибы лица. На данный момент ожидается медицинское заключение о степени тяжести нанесенных травм.

«В случае отнесения травм к категории тяжелых, работодатель обязан направить извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок», – сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

По данным Mash, на этом история не закончилась — беременная россиянка якобы попыталась закурить в отделении больницы и снова пыталась напасть на медиков.

Ранее в Волжском врачи сочли роженицу пьяной и решили не отдавать младенца. Россиянка заявила, что увидела ребенка только спустя двое суток после родов.