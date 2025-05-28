В России врачи сочли роженицу пьяной и решили не отдавать ребенка

V1.RU: В Волжском врачи не отдали ребенка роженице из-за подозрения в опьянении

В Волжском врачи сочли роженицу пьяной и решили не отдавать ребенка. Об этом пишет V1.RU.

По данным издания, после родов медики обратились в прокуратуру и органы опеки с просьбой лишить россиянку родительских прав. Сама мать утверждает, что в день родов была абсолютно трезва, а подозрение было связано с ее «странной походкой» из-за схваток.

С ее слов, когда у нее начались схватки, родители мужа вызвали скорую. В больнице врач якобы высказал подозрение, что роженица находится в состоянии опьянении. «Они начали с каким-то наездом говорить, что я нахожусь в неадекватном состоянии», — рассказала россиянка.

Роженица заявила, что увидела ребенка только спустя двое суток после родов. «Якобы я была не в том состоянии, чтобы мне ребенка отдавать», — отметила она, добавив, что от свекрови узнала, что в профильные органы было направлено заявление об изъятии ребенка. «На каких основаниях они хотят у меня забрать ребенка? Все хотят деторождаемость, а тут такое унижение», — возмутилась она.

Издание обратилось за комментарием в пресс-службу аппарата губернатора. «Запрос в работе», — ответили там.

Ранее сообщалось, что в Челябинске младенец прожил всего 14 часов после появления на свет. Предварительно, у ребенка была тотальная двусторонняя пневмония.

