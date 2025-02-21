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16:08, 21 февраля 2025Россия

В России младенец прожил всего 14 часов после появления на свет

74.RU: В Челябинске младенец прожил всего 14 часов после появления на свет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Челябинске младенец прожил всего 14 часов после появления на свет. Об этом пишет 74.RU.

Как отмечает издание, в первые минуты жизни медики оценили состояние новорожденного на восемь-девять баллов по шкале Апгар. Спустя 20 минут ребенку потребовалась реанимация из-за проблем с дыханием, спасти его не удалось.

Беременность, по словам роженицы, протекала без нареканий, врачи называли ее здоровой. Сами роды она описала как быстрые. «Ребенка забрали, начали измерять, взвешивать. Потом снова положили на меня. И вот тут кто-то из медиков сказал, что он какой-то синенький, предположили, что ему просто холодно, сказали, что сейчас согреется от мамы», — вспомнила россиянка.

По ее словам, ребенок кричал еще 20 минут. «Я хотела его успокоить, но врач сказала, что успокаивать не нужно, наоборот, нужно, чтобы кричал и выкрикивал всю жидкость», — сказала она.

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Когда новорожденного переложили в кувез, осматривавшая его врач-неонатолог отметила, что «диафрагма двигается странно» и вызвала реаниматологов, утверждает россиянка. Медики подтвердили проблемы с дыханием и забрали ребенка в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В час дня ко мне приходит заведующая реанимацией, говорит, что у ребенка была остановка сердца, но его смогли завести. Я спросила, можно ли мне к ребенку, и меня пустили. Когда я пришла, возле него стояли три или четыре врача, во рту у него была трубка. Мне буквально дали постоять минут пять, потом выгнали», — рассказала роженица.

Со слов женщины, во второй раз к ребенку ее пустили уже на 40 минут. «[Ему] вывели дренаж из правого легкого. Врачи сказали, что оттуда вышло много жидкости, что у ребенка поражено правое легкое больше, чем левое», — заявила она.

После этого у новорожденного якобы было еще две остановки сердца, после первой они смогли его завести, а после второй — нет.

Предварительно, у ребенка была тотальная двусторонняя пневмония. Официально эту информацию в медучреждении не комментировали. Однако мать отказывается верить в эту версию. «Он лежал столько времени на спине, он этой жидкостью и нахлебался, видимо. Скорее всего, ему не дали откашлять всю жидкость и он просто ей захлебывался», — предположила она.

Россиянка обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Симферополе роженицы пожаловались на выдавливание врачами младенцев. Пациентки сообщили как минимум о 12 случаях.

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