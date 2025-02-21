После ЧП с новорожденным в российском роддоме возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после смерти младенца в роддоме Челябинска

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело после ЧП с новорожденным в родильном доме клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Следователи запросили медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления всех обстоятельств произошедшего. Они оценят действия врачей и медицинского персонала.

По версии следствия, 17 февраля 23-летняя местная жительница родила ребенка, но после ухудшения состояния здоровья врачи поместили его в реанимацию. Малыш не выжил из-за развившейся пневмонии.

13 февраля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после жалоб рожениц на выдавливание врачами младенцев в роддоме Симферополя.

