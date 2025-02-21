Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:12, 21 февраля 2025Силовые структуры

После ЧП с новорожденным в российском роддоме возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после смерти младенца в роддоме Челябинска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело после ЧП с новорожденным в родильном доме клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Следователи запросили медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления всех обстоятельств произошедшего. Они оценят действия врачей и медицинского персонала.

По версии следствия, 17 февраля 23-летняя местная жительница родила ребенка, но после ухудшения состояния здоровья врачи поместили его в реанимацию. Малыш не выжил из-за развившейся пневмонии.

13 февраля сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после жалоб рожениц на выдавливание врачами младенцев в роддоме Симферополя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители вступили в «дальний ракетный бой» с украинскими F-16. Что о нем известно?

      В США заявили о желании Трампа полностью прекратить помощи Украине из-за ярости

      В соседней с Россией стране решили бороться с валютными спекуляциями

      У самолета с россиянами на борту отказал автопилот во время полета

      Российский посол рассказал о разочаровании британцев в поддержке Украины

      Замруководителя УФАС по Татарстану арестовали за превышение полномочий

      Спецпосланник Трампа рассказал о дружбе с Путиным

      Раскрыты детали продолжения фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне

      Корейский производитель автомобилей открестился от новостей о возвращении в Россию

      В Латвии поддержали закон о запрете на покупку недвижимости россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше