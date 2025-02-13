Начато расследование после жалоб россиянок на выдавливание младенцев при родах

СК возбудил дело после травмирования врачами младенцев в роддоме Симферополя

Следователи возбудили уголовное дело после жалоб рожениц на выдавливание врачами младенцев в роддоме Симферополя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В рамках расследования будут выясняться обстоятельства причинения вреда здоровью ребенка. Также следователи устанавливают потерпевших женщин.

Дело было возбуждено по итогам мониторинга соцсетей, где появились жалобы на факты некачественного медицинского обслуживания в симферопольском роддоме, где врачи применяли запрещенные методы при родах.

Пациентки сообщили как минимум о 12 случаях, некоторые закончились ужасными последствиями для младенцев. Так, у одной роженицы малыш застрял в родовых путях и теперь находится в паллиативном отделении с тяжелыми повреждениями мозга и переломанными ребрами.

У другой женщины ребенок родился с ишемией мозга, гематомой на голове и острым лейкозом. Младенцу еще одной горожанки после выдавливания диагностировали ДЦП.