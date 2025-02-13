Пациентки российского роддома массово пожаловались на халатность врачей

В Симферополе пациентки роддома №2 заявили о выдавливании из них младенцев

В Симферополе пациентки роддома №2 массово пожаловались на халатность врачей. Женщины заявили, что из них выдавливали младенцев. Подобный метод в России запрещен, передает Telegram-канал «Mash на волне».

Пациентки сообщили как минимум о 12 случаях, некоторые закончились ужасными последствиями для младенцев. Так, у одной роженицы малыш застрял в родовых путях и теперь находится в паллиативном отделении с тяжелыми повреждениями мозга и переломанными ребрами.

У другой женщины ребенок родился с ишемией мозга, гематомой на голове и острым лейкозом. Младенцу еще одной горожанки после выдавливания диагностировали ДЦП.

Юрист, который представляет интересы пострадавших жительниц Симферополя, отметил, что врачи склоняли женщин к естественным родам, поскольку хотели улучшить показатели больницы. По мнению правозащитника, когда что-то складывается не по плану, медики всеми способами пытаются скрыть свои ошибки.

Он подчеркнул, что экспертизы по таким случаям в России занимают до трех лет. Все это время врачи продолжают работать.

Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница Краснодарского края родила ребенка и выбросила в уличном туалете.

