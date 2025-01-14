Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 14 января 2025Россия

19-летняя россиянка родила ребенка и выбросила в уличном туалете

Жительница Краснодарского края родила ребенка и выбросила в уличном туалете
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Краснодарском крае 19-летняя жительница поселка Октябрьский родила ребенка и выбросила его в уличном туалете. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

Как утверждает девушка, младенец появился на свет без признаков жизни почти на девятом месяце беременности. Россиянка самостоятельно перерезала пуповину и избавилась от тела. 11 дней спустя она попала в больницу, предположительно, с кровотечением.

По информации канала, девушка не замужем и проживает с матерью и отчимом.

Ранее в Челябинской области 32-летняя мать родила в бане сына, засунула его в пакет и кинула в стиральную машинку. Спасти младенца не удалось. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Похожий случай произошел в Улан-Удэ. Местная жительница выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. О своем поступке она рассказала подруге, которая и обратилась к правоохранителям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности гибели сотрудника ФСБ в здании Минобороны России

      В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

      Мошенник под видом проститутки обманул россиянина

      Канада пригрозила Трампу принципом «око за око»

      В ЛНР подросток пропал по пути в школу и оставил послание учительнице

      Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками

      Лавров дал совет Байдену

      Российский школьник сломал ногу из-за домашнего задания

      Лавров рассказал о предложениях команды Трампа о встрече с Путиным

      Колумбиец попал в российский плен в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше