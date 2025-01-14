19-летняя россиянка родила ребенка и выбросила в уличном туалете

Жительница Краснодарского края родила ребенка и выбросила в уличном туалете

В Краснодарском крае 19-летняя жительница поселка Октябрьский родила ребенка и выбросила его в уличном туалете. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

Как утверждает девушка, младенец появился на свет без признаков жизни почти на девятом месяце беременности. Россиянка самостоятельно перерезала пуповину и избавилась от тела. 11 дней спустя она попала в больницу, предположительно, с кровотечением.

По информации канала, девушка не замужем и проживает с матерью и отчимом.

Ранее в Челябинской области 32-летняя мать родила в бане сына, засунула его в пакет и кинула в стиральную машинку. Спасти младенца не удалось. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Похожий случай произошел в Улан-Удэ. Местная жительница выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. О своем поступке она рассказала подруге, которая и обратилась к правоохранителям.