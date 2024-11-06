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13:25, 6 ноября 2024Россия

32-летняя россиянка засунула новорожденного в пакет и кинула в стиральную машинку

В Челябинской области мать кинула новорожденного сына в стиральную машину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Саткинском районе Челябинской области 32-летняя мать засунула новорожденного сына в пакет и кинула в стиральную машинку. Подробностями истории поделился Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило издание, она родила в бане. Спустя некоторое время россиянка решила расправиться с ребенком. Она оставила мальчика в стиральной машине. Спасти его не удалось.

В отношении жительницы Челябинской области возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ женщина выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. Россиянка рассказала о своем поступке подруге, а та обратилась в правоохранительные органы. По делу назначили судебно-медицинскую экспертизу и другие следственные действия.

В середине сентября в Хабаровском крае 21-летняя девушка заживо закопала младенца.

ЖЗЛ
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