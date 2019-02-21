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Децл успел назвать наследника перед смертью

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Все права на имя, музыкальное наследие и клипы хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, будут принадлежать его сыну. Об этом в своем Instagram-аккаунте написал отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий.

«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», — написал он, пояснив, что таким образом Децл хотел защитить эти права от «нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений».

Он также отметил, что процесс оформления прав на наследство запущен.

Ранее сын Децла Антоний Толмацкий выступил против идеи съемки документального фильма об умершем отце. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. 13-летний подросток назвал аферистом Романа Супера, запустившего сбор средств на съемки картины, и указал на то, что его отец остался недоволен теми интервью, которые брал у него этот журналист.

18 февраля стало известно, что компания «Амурские волны» решила сделать документальный фильм о Кирилле Толмацком, в связи с чем запустила краудфандинговую кампанию для сбора средств на съемки. Для создания картины планируется привлечь 3,5 миллиона рублей.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

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