Про Децла снимут документальный фильм

Компания «Амурские волны» планирует снять документальное кино о хип-хоп-исполнителе Кирилле Толмацком, более известном как Децл. Об этом сообщил журналист Роман Супер в своем Facebook-аккаунте в понедельник, 18 февраля.

«Я хочу снять о Кирилле документальный байопик, чтобы рассказать себе и вам о том, кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить. Я хочу без студийных криков и скандалов, а по-человечески рассказать историю, возможно, самого недооцененного русского артиста, который попробовал сделать не так, как все, а по-своему», — написал он.

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Роман Супер добавил, что запустил краудфандинговую кампанию для сбора средств на съемки. Для создания фильма он и команда «Амурских волн» планируют привлечь 3,5 миллиона рублей.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Предварительной причиной смерти музыканта назвали сердечную патологию, хотя близкие утверждали, что он не жаловался на здоровье. 16 февраля его мать Ирина Толмацкая заявила, что ее сын скончался из-за высокой нагрузки на работе.

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