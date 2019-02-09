Продюсер «Ласкового мая» допустил отравление Децла

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин предположил, что рэпера Дэцла (Кирилла Толмацкого) могли отравить. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Сейчас СК ведет расследование, ведь это могло быть отравление», — сказал он и подчеркнул, что знал музыканта с детства.

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Версии о насильственной смерти придерживается и друг Децла Роберт Елизарье. «Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной», — уверен он.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. По словам отца музыканта Александра Толмацкого, результаты экспертизы по факту смерти рэпера будут готовы не раньше 20 февраля. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Популярность песен артиста стала в 150 раз выше после его смерти.

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