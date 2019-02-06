Отец Децла извинился перед сыном

Отец хип-хоп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий попросил прощения у сына. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в среду, 6 февраля.

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«Прости меня. Может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети — это воплощение мечты родителей. Я горжусь тобой», — написал продюсер.

Он отметил, что не понимает, почему сын наговорил про него много странных вещей и так и не сделал шаг навстречу. По словам Толмацкого, перед смертью Децла они так и не поговорили, а все их попытки начать общение были «сплошным провалом».

Так мы с тобой и не поговорили...Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом???? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли.... Вот такой хреновый февраль...... Фото опубликовано @alexandertolmatskiy

Ранее отец музыканта заявил, что результаты экспертизы по факту смерти будут готовы только через две недели. Он подчеркнул, что сейчас любые сообщения на эту тему — «полная ерунда».

Церемония прощания с исполнителем состоится 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице. Потом Кирилла Толмацкого похоронят на Пятницком кладбище.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке артист пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем его знакомые решили вызвать скорую помощь. Прибывшие на вызов медики около получаса проводили реанимационные действия и делали уколы адреналина, однако спасти жизнь музыканта им не удалось. Ему было 35 лет.

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