Песни Децла стали в 150 раз популярнее после его смерти

Песни хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, стали слушать в 150 раз чаще после смерти музыканта. Об этом сообщает РБК в четверг, 7 февраля.

Несколько музыкальных сервисов заявили, что интерес к творчеству рэпера за четыре дня резко возрос. Отмечается, что 4 февраля его треки вошли в топ-100 соцсети «ВКонтакте» и приложения BOOM. Самой популярной композицией назвали «Слезы». Кроме того, пользователи часто включали песни «Письмо», «Вечеринка у Децла», «Кто ты?» и «Кровь моя, кровь».

Материалы по теме Под музыку хип-хопа Децл умер после концерта. Ему было 35 лет

Представители сервиса Zvooq рассказали, что число слушателей увеличилось в 100 раз. Количество прослушиваний возросло в 157 раз.

В день похорон Децла, 6 февраля, был опубликован его посмертный клип на инструментальный трек Inferno c альбома 2017 года μετεμψύχωσις. За сутки видео собрало более 700 тысяч просмотров.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. По словам отца музыканта Александра Толмацкого, результаты экспертизы по факту смерти рэпера будут готовы не раньше 20 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!