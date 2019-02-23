Умер актер из «Мальчишника в Вегасе»

Американский стендап-комик и актер Броди Стивенс скончался на 49-м году жизни. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает TMZ.

По данным издания, тело комика было обнаружено вечером в пятницу в его доме в Лос-Анджелесе. Как уточнил источник в правоохранительных органах, предварительно установлено, что Стивенс покончил с собой.

Отмечается, что ранее артист страдал от проблем с психикой. В 2011 году его госпитализировали с биполярным расстройством личности.

Стивенс создал собственное комедийное шоу Brody Stevens: Enjoy It!. Также он принимал участие в съемках фильмов «Мальчишник в Вегасе» и «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок».

22 февраля стало известно о кончине американского актера Винни Велла, сыгравшего в сериале «Клан Сопрано» и фильме «Казино». Сообщалось, что причиной смерти стал рак печени.

