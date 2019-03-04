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Умер актер из «Возвращения Мухтара»

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Сергей Романюк

Народный артист Украины Сергей Романюк скончался в Ивано-Франковске. Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Романюку было 65 лет. Причина смерти пока не раскрывается.

Артист снимался в таких сериалах, как «Опер Крюк», «Остров ненужных людей», «Девять жизней Нестора Махно», «Роксолана», «День рождения Буржуя», «Возвращение Мухтара — 2» и «При загадочных обстоятельствах».

Романюк также играл в академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко. Звание народного артиста Украины ему присвоили в 1998 году. В 2008-м актер получил приз кинофестиваля «Киношок» за лучшую мужскую роль в фильме «Райские птицы».

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