Умер актер сериала «Сообщество»

Американский артист Ричард Эрдман скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщил актер и продюсер Алан К. Роуд в своем Twitter-аккаунте.

«Прощай, приятель. Дик Эрдман 1925-2019», — написал он.

Как передает издание The Hollywood Reporter, актер умер в доме престарелых в Лос-Анджелесе. Отмечается, что в последнее время он страдал от старческой деменции.

Ричард Эрдман родился 1 июня 1925 года в штате Оклахома. За свою кинокарьеру он снялся более чем в 160 фильмах. Его часто называли королем эпизода, так как он в основном исполнял второстепенные роли. Современным зрителям он лучше всего известен по сериалу «Сообщество», где артист появился в образе пожилого студента Леонарда Родригеса. Кроме того, Эрдман появлялся в таких шоу, как «Сумеречная зона», «Альфред Хичкок представляет», «Зеленые просторы», «Перри Мэйсон», «Она написала убийство» и «Беверли-Хиллз 90210». Он также работал над «Шоу Дика Ван Дайка» в качестве режиссера.

4 марта стало известно о смерти звезды сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люка Перри. Он скончался в 52 года после инсульта.