Умерла звезда «Санта-Барбары»

В США в возрасте 86 лет умерла звезда «мыльных опер» Сьюзен Браун. Об этом изданию The Hollywood Reporter рассказали ее коллеги по сериалу «Главный госпиталь».

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Российскому телезрителю Браун запомнилась ролью в сериале «Санта-Барбара», в котором она сыграла Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.

Браун прекратила сниматься в 2004 году.

Первая серия «Санта-Барбары» на канале NBC вышла 30 июля 1984 года. Мыльная опера шла почти 10 лет — до 15 января 1993 года. В России не были показаны все 2137 серий. Трансляция началась 2 января 1992 года с 217 серии, когда на родине показ уже заканчивался, и оборвалась в 2002 на 2040-м эпизоде. Исполнители главных ролей менялись по два-четыре раза.

«Санта-Барбара», несмотря на посредственные рейтинги в США, завоевала более 20 теленаград Эмми.

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