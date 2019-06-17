Умер актер из фильма «Амели»

Умер французский актер Морис Бенишу. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Отмечается, что он скончался в ночь на субботу, 15 июня. Артисту было 76 лет. Причины и подробности смерти не раскрываются.

Прощание с Морисом Бенишу состоится в четверг, 18 июня, на кладбище Пер-Лашез. После этого его похоронят недалеко от города Лонпон-сюр-Орж.

Морис Бенишу родился 23 января 1943 года в алжирском городе Тлемсене. Он работал с такими известными режиссерами, как Михаэль Ханеке, Жан-Пьер Жене и Питер Брук. Среди работ актера — «Амели», «Джек и Джилл: Любовь на чемоданах», «Париж», «Скрытое», «Код неизвестен», «Время волков», «Индзю, зверь в тени», «И слоны бывают неверны» и «Чудовище».

Бенишу состоял в браке с французской актрисой Женевьев Мниш. Их сын Жюльен Бенишу — известный дирижер и хормейстер.

24 апреля после продолжительной болезни скончался французский актер Жан-Пьер Мариэль. Ему было 87 лет.