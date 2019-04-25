Умер французский актер Жан-Пьер Мариэль

В в возрасте 87 лет после продолжительной болезни скончался французский актер Жан-Пьер Мариэль. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на семью артиста.

Жан-Пьер Мариэль умер 24 апреля.

Он снялся в более чем ста кинолентах, семь раз был номинирован на престижную кинопремию «Сезар», однако ни разу не стал лауреатом. Актер получил широкую известность благодаря исполнению ролей в таких фильмах, как «Все утра мира», «Серые души», «Дипломатический багаж», «Пусть начнется праздник» и «Безупречная репутация». Работая в кино, Жан-Пьер Мариэль также играл в театре.

В этот же день умер еще французский деятель искусства. Певец Эрве Форнери, известный под псевдонимом Дик Риверc, скончался в день своего рождения, 24 апреля. Ему было 74 года. За свою музыкальную карьеру Риверс записал 30 альбомов.