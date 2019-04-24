Певец Дик Риверc умер в день своего рождения

Французский певец Эрве Форнери, известный под псевдонимом Дик Риверc, скончался в день своего рождения, 24 апреля. Об этом сообщил менеджер артиста в Twitter-аккаунте.

«С большой грустью сообщаю вам, что этой ночью от рака скончался Дик Риверc», — написал представитель музыканта. Артисту было 74 года.

Исполнитель считается важной фигурой в мире французского рок-н-ролла. Известно, что он вдохновлялся творчеством Элвиса Пресли, а его псевдоним — это имя героя из кинофильма «Любить тебя» (1957), роль которого исполнил Пресли. За свою музыкальную карьеру Риверс записал 30 альбомов, последний из них был выпущен в 2014 году.

Ранее 24 апреля стало известно о смерти российского оператора Сергея Дубровского, работавшего над созданием клипов для таких звезд эстрады, как Филипп Киркоров, Жасмин, Владимир Пресняков, Маша Распутина и Наталья Ветлицкая.