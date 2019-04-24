Умер создатель клипов Киркорова, Жасмин и Преснякова

Оператор Сергей Дубровский, известный создатель клипов для российских звезд эстрады, скончался 23 апреля в своем доме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на брата умершего.

«Его не стало вчера», — заявил Дмитрий Дубровский. Причина смерти не называется. В связи с кончиной оператора продюсер Сергей Кальварский опубликовал пост в Facebook, в котором написал: «Он был талантлив, образован, очень скромен и деликатен. Он видел мир через видоискатель совсем иначе, чем большинство».

Сергей Дубровский работал над музыкальными клипами Филиппа Киркорова, Жасмин, Владимира Преснякова, Маши Распутиной и Натальи Ветлицкой. Также он снимал документальное кино и был отмечен на международных фестивалях США, Канады и Франции.