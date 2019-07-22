Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

Умер российский киноактер Денис Кмит. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте продюсера Вячеслава Шмырова.

«Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы — фотохудожника Галины Кмит... Боюсь думать об этой трагедии», — говорится в сообщении. Причина смерти 59-летнего актера не уточняется.

Артист родился 25 декабря 1959 года в Москве. Его мать Галина Кмит была известным фотокорреспондентом, а приемный отец Леонид Кмит — актером. Денис Кмит снялся в таких фильмах, как «Ка-ка-ду» и «Цыган». В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла. Вскоре после завершения съемок он пошел в армию и получил травму позвоночника, из-за которой оказался прикован к инвалидному креслу. Позднее Кмит занимался изобразительным искусством, поэзией и сценариями.

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