Умер актер сериала «Государственная граница»

Народный артист Белоруссии Августин Милованов умер в возрасте 82 лет. Информация об этом появилась на сайте минского Национального академического театра имени Янки Купалы.

«Ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и артист чрезвычайной мощи Август Лазаревич Милованов. Национальный академический театр имени Янки Купалы глубоко скорбит в связи с утратой выдающегося человека и выражает искренние соболезнования родным и близким», — отмечается в публикации. Причина смерти не уточняется.

Августин Милованов — советский и белорусский актер театра и кино. Он работал в театре имени Якуба Коласа, а позднее служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Среди наиболее известных работ с его участием — «Бронзовая птица», «Государственная граница», «Закон», «Террористка: Особо опасна», «Вся королевская рать» и «Из ада в ад».

17 июня умер российский актер и режиссер Юрий Прохоров. Ему было 79 лет.