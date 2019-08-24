Умер актер Карло Делле Пьяне

Итальянский актер Карло Делле Пьяне умер в Риме, передает агентство ANSA.

О смерти артиста сообщила его супруга. Он скончался на 84 году жизни. Причины смерти не указываются.

За 70 лет своей карьеры Карло Деле Пьяне снялся более чем в сотне фильмов, среди них — «Полицейские и воры», «Американец в Риме», «Монах из Монцы», «Приключения Жерара», «Что?» «Синьора хорошо играет в Скопу?», «Учительница», «Докторша из военного госпиталя», «Рыцари крестового похода», «Билет на поезд» и другие.

Актер является обладателем премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля за роль в кинокартине «Студенческий поход» (1983). Также актер получил «Серебрянного льва» Венецианского кинофестиваля за за лучшую мужскую роль в фильме «Рождественский подарок» (1986).

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