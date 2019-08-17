Умер актер Питер Фонда

Голливудский актер Питер Фонда скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Актер умер в пятницу, 16 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная раком легких.

Семья Фонда подтвердила его кончину. «И хотя мы скорбим о гибели этого милого и доброго человека, мы также хотим, чтобы все помнили его неукротимый дух и любовь к жизни. В честь Питера, пожалуйста, поднимите бокал за свободу», — сообщили его родственники журналистам.

Питер Фонда — представитель известной в Голливуде семьи. Он — сын актера Генри Фонды, младший брат актрисы Джейн Фонда и отец актрисы Бриджит Фонда.

Актер сыграл более чем в ста фильмах, срежиссировал три картины и написал сценарии для двух фильмов. За работу над «Беспечным ездоком», выпущенным в прокат в 1969, он был номинирован на премию «Оскар». В ленте снимались Джек Николсон, Фил Спектор, Карен Блэк, режиссер Деннис Хоппер и сам Фонда. Также он известен по роли Фрэнка в фильме в фильме «Страсть Эйн Рэнд», за которую он получил «Золотой глобус» в 2000 году.

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