Умер актер Рутгер Хауэр

Умер голландский актер Рутгер Хауэр. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на агента звезды.

Отмечается, что артист скончался в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни. Ему было 75 лет.

Хауэр родился 23 января 1944 в городе Брекелен в Утрехте. В 1962 году он поступил в театральный институт в Базеле, а карьеру в кино начал в конце 60-х, получив популярность после участия в телесериале «Флорис». Актер много лет сотрудничал и дружил с режиссером Полом Верховеном. Он снялся в таких фильмах кинематографиста, как «Плоть + кровь», «Турецкие наслаждения» и

«Солдаты королевы». Кроме того, Хауэр известен по ролям в картинах «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Зов предков», «Достучаться до небес», «Город грехов» и «Братья Систерс».