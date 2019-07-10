Умер актер фильма «Люди в черном»

Американский актер Элмор Руал (Рип) Торн скончался 9 июля в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Vulture.

Отмечается, что актер умер в своем доме в окружении семьи в Лейквилле, штат Коннектикут. Причина смерти не уточняется.

Рип Торн дебютировал в кино в 1956 году в фильме Элиа Казана «Куколка». Прозвище Рип, которое было взято актером в качестве творческого псевдонима, является фамильным именем всех Торнов по мужской линии в его семье.

Актер снялся более чем в 180 фильмах. Наибольшую популярность ему принесли роли в сериале «Шоу Ларри Сандерса», кинолентах «Люди в черном», «Мария Антуанетта» и «Робокоп 3». Торн получил премию Эмми в 1996 году за лучшую мужскую роль второго плана, за всю карьеру он номинировался шесть раз. В последние годы Торн выступил продюсером нескольких кинокартин.

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