Звезда Disney умерла в 20 лет

Американский актер Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на семью артиста.

Как отмечается, молодой человек умер во сне. Причиной смерти стал приступ, произошедший в результате продолжительной болезни, с которой боролся актер.

Бойс родился 28 мая 1999 года. Известность Бойсу принесли роли в фильмах «Зеркала» и «Одноклассники», где он сыграл вместе с Адамом Сэндлером. Также он снимался в проектах «Джесси» и «Наследники», которые выходили на канале Disney.

В апреле сообщалось, что британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор, сыгравшая в фильме «Облачный Атлас», скончалась в возрасте 16 лет.