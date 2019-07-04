Умер актер из сериала «Она написала убийство»

В Лос-Анджеле умер комедийный актер Арт Джонсон. Об этом сообщает CNN.

Ему было 90 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность после трехлетней борьбы с раком мочевого пузыря и простаты.

Арт Джонсон родился 20 января 1929 года в Мичигане. В 1950-х годах он переехал в Лос-Анджелес и снялся в таких сериалах, как «Моя жена меня приворожила» и «Освободите место для папочки». Кроме того, артист появлялся в шоу «Она написала убийство», «Команда "А"», «Сумеречная зона», «Воздушный волк», «Альфред Хичкок представляет», «Отель», «Детектив Майк Хаммер» и «Без ума от тебя». За работу над американской комедийной программой «Хохмы Роуэна и Мартина» артист был удостоен премии «Эмми». В 2006 году он завершил актерскую карьеру.

В 1997 году у Джонсона диагностировали неходжкинскую лимфому. Тогда актеру удалось побороть онкологическое заболевание.

4 июня также стало известно о смерти испанского актера Артуро Фернандеса. Ему было 90 лет.