Умерла звезда «Сексуального настроения» и «Обнаженного брака»

Испанский актер Артуро Фернандес скончался в Мадриде. Об этом сообщает портал ABC.

Артист умер в больнице. Причина смерти пока не раскрывается. Ему было 90 лет.

Артуро Фернандес дебютировал в кино в 1954 году. Он исполнил ведущие роли в таких фильмах, как «Смертельный звук», «Обнаженный брак», «Девушка в бассейне», «Лучшие времена» и «Сексуальное настроение». Помимо этого, артист выступал в театре. Он продолжал актерскую деятельность до апреля 2019 года.

27 июня стало известно о смерти американского актера Макса Райта, известного по ведущей роли Вилли Таннера в ситкоме «Альф». Артисту было 75 лет, он умер у себя дома в пригороде Лос-Анджелеса после продолжительной борьбы с раком.