Умер режиссер Себастьян Аларкон

На 71-м году жизни скончался чилийский режиссер и сценарист Себастьян Аларкон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшую жену кинематографиста Татьяну Яковлеву.

По ее словам, Аларкон страдал онкологическим заболеванием. «У него была онкология, буквально за две недели "сгорел"», — пояснила Яковлева. Прощание с режиссером пройдет в московском Доме кино 4 июля в 11:00.

Аларкон родился в Чили, но в начале 1970-х годов его отправили в Москву во ВГИК учиться за государственный счет. После госпереворота в Чили в 1973 году Аларкон принял решение остаться в СССР. Он вернулся на родину только в конце 90-х годов, однако не прекращал сотрудничество с российским кинематографом и после возвращения в Чили. За свою карьеру он снял такие картины, как «Падение Кондора», «Выигрыш одинокого коммерсанта», «Ягуар», «Испанская актриса для русского министра» и «Агенты КГБ тоже влюбляются».

Ранее в июне стало известно о смерти режиссера Франко Дзеффирелли, снявшего фильм «Укрощение строптивой» в 1967 году. Ему было 96 лет.