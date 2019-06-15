Умер режиссер «Укрощения строптивой» Франко Дзеффирелли

Умер режиссер Франко Дзеффирелли. Об этом в своем Twitter сообщил мэр итальянской Флоренции Дарио Нарделла.

Ему было 96 лет. Он ушел из жизни в своем доме в Риме в окружении своих приемных сыновей и священника.

Режиссер в последнее время страдал от болезней, в последние месяцы ему стало хуже.

Самой известной работой Дзеффирелли является фильм «Укрощение строптивой» 1967 года. Последней работой мастера стала картина «Каллас навсегда», вышедшая на экраны в 2002 году.

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