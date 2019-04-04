Названа причина смерти Георгия Данелии

Причиной смерти режиссера Георгия Данелии стала остановка сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Галину Данелию.

«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», — заявила она.

Вся галерея «Не горюйте!» Продолжить Кадр: фильм «Я шагаю по Москве», 1963 1 /13

Кинематографист скончался 4 апреля в возрасте 88 лет. В феврале его доставили с воспалением легких в одну из московских клиник, где врачи ввели его в искусственную кому для стабилизации дыхания. С тех пор состояние режиссера было стабильно тяжелым.

Данелия снял такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза!».

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