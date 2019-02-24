Георгия Данелию госпитализировали

Советский и российский режиссер Георгий Данелия был госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила его жена Галина Юркова-Данелия.

Отмечается, что режиссер попал в больницу с одышкой. По предварительной информации, у него пневмоторакс — скопление воздуха или газов в легких.

Георгий Данелия снял такие картины, как «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза!».

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