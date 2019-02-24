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Георгия Данелию ввели в кому

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Режиссера Георгия Данелию, который был госпитализирован в одну из московских больниц, ввели в искусственную кому. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщила ТАСС жена режиссера Галина Данелия.

По ее словам, в настоящее время медики проводят обследования и следят за состоянием режиссера.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Данелия попал в больницу из-за одышки. У него предполагали пневмоторакс, однако позже диагностировали воспаление легких. Сейчас состояние Георгия Николаевича оценивается как стабильно тяжелое.

Георгий Данелия снял такие картины, как «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза!».

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Предыстория: Георгия Данелию госпитализировали
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