Умер создатель гравицапы из «Кин-дза-дзы»

Российский художник-кинетист Вячеслав Колейчук скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский на своей странице в Facebook в понедельник, 9 апреля.

«Невесело как-то быть "поставщиком" печальных новостей. Но вот только что Анна Колейчук подтвердила, что сегодня утром не стало Вячеслав Колейчука, выдающегося российского художника-кинетиста, умевшего своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства, оптические фокусы», — написал Заславский.

Колейчук преподавал в Московском архитектурном институте (МАрхИ). Он также работал инженером-дизайнером на съемках фильма «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии. Художник выступил автором гравицапы (фантастическое устройство, позволяющее совершать межгалактические перелеты) и других предметов в картине. Помимо этого Колейчук работал художником-сценографом в театре. В частности, он принимал участие в постановке «Превращения» в «Сатириконе».

Кинетическое искусство обыгрывает эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих.