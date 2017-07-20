Умер актер Виктор Кинах

Актер театра и кино Виктор Кинах скончался возрасте 56 лет. Об этом сообщается на Facebook-странице Электротеатра «Станиславский».

Отмечается, что прощание с артистом прошло в четверг в Царицынском морге. Причина смерти Кинаха не называется.

Артист служил в театре «Сатирикон» с 18 лет. Последние 20 лет жизни Кинах работал в Московском драматическом театре имени Станиславского. Помимо этого, он снимался в фильме «По законам военного времени» и документальной ленте «Криминальная Россия». В конце 1980-х Кинах вел передачу «Спокойной ночи, малыши».