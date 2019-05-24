Умер скандальный автор эротических спектаклей и худрук Концептуального театра

Умер художественный руководитель и директор Московского концептуального театра Кирилл Ганин. Информацию об этом опубликовали коллеги режиссера в его Facebook-аккаунте.

Он скончался 22 мая в одной из московских больниц. Причиной смерти стало двустороннее воспаление легких, а также дисфункция печени. Ему было 52 года.

Журналист Игорь Дудинский на своей странице в Facebook назвал гибель Ганина невосполнимой утратой. «Он был настоящим романтиком. Знал, как устроено мироздание, и любил поиронизировать по поводу его несовершенства. Для знающих людей он останется в истории как выдающийся театральный реформатор, черпавший вдохновение в народной архаике — в ее смеховой, балаганной ипостаси», — написал Дудинский.

Прощание с Ганиным состоится 24 мая на Николо-Архангельском кладбище. Актеры театра заявили, что по просьбе режиссера Московский концептуальный театр продолжит работать в штатном режиме. Там будут показывать его пьесы.

Первый спектакль Кирилла Ганина «За закрытыми дверями» был показан в 1994 году. После этого режиссер готовил постановки как по своим пьесам, так и по классическим произведением. Его работы часто расценивали как эротические и порнографические, а спектакли по классике вызывали протесты наследников авторских прав и ряда депутатов Государственной Думы.

В 2012 году была зарегистрирована политическая партия «Россия без мракобесия». Ганин был ее председателем.