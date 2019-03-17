Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер

На 78-м году жизни скончался российский режиссер-документалист, лауреат Государственной премии России Юрий Шиллер. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского Союза кинематографистов.

Причины смерти режиссера не называются. Ассоциация документального кино выразила соболезнования его родным и близким.

Шиллер родился в 1942 году в Сахалинской области. Поступил во ВГИК и снял свой первый фильм в 24 года. Всего в его фильмографии более 60 картин, среди них такие ленты, как «Когда открывается небо», «Падение Икара» и другие.

В 2010 году Шиллер снял полнометражный художественный фильм «Воробей», который стал единственной российской картиной, выдвинутой на XXXI Московский международный кинофестиваль.

Картины Шиллера, по которым преподают во ВГИКе, хранятся, в том числе, в библиотеке Конгресса США и в московском архиве Гостелерадио на Шаболовке.