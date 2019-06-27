Умер звезда сериала «Альф»

Умер американский актер Макс Райт, известный по роли Уилли Тэннера в популярном в 80-х годах сериале «Альф». Об этом сообщает портал TMZ.

Артист скончался в возрасте 75 лет. Как сообщает семья Райта, он ушел из жизни у себя дома в пригороде Лос-Анджелеса. Известно, что артист больше двух десятков лет боролся с раком. Заболевание было диагностировано в 1995 году.

Популярность Райту принесла именно роль Уилли Тэннера в «Альфе», транслируемом на канале NBC. Также он принимал участие в съемках таких шоу, как «Баффало Билл», «Приветствия», «Несоответствие науки», «Дадли» и «Норма». Помимо этого Райт снялся во множестве кинокартин: «Весь этот джаз», «Красные», «Жало 2», «Человек души», «Тень».

Ранее 27 июня стало известно о смерти актера Билли Драго (настоящее имя — Уильям Юджин Берроуз). Он умер на 74-м году жизни. Его самые известные роли — демон Барбаса в «Зачарованных» и Фрэнк Нитти в «Неприкасаемых».

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