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01:27, 17 июля 2026Мир

Постпред в Женеве допустил конфликт между ядерными державами из-за НАТО

Гатилов: Политика стран НАТО может привести к конфликту между ядерными державами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

НАТО проводит политику по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания. В результате это может привести к конфликту между ядерными державами, заявил «Известиям» постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Гатилов напомнил, что Финляндия и Польша уже принимают участие в ядерных миссиях НАТО — они предоставляют силы для вспомогательных операций. Кроме того, эти государства могут разрешить размещение на своей территории ядерного оружия США и Франции.

«Безответственное поведение участников НАТО в ядерной сфере наносит непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения», — сказал дипломат, подчеркнув, что это может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что противники Москвы знают, чем для них может закончиться попытка ядерного удара по РФ.

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