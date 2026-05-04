04:32, 4 мая 2026Мир

Посол предупредил о последствиях ядерного удара по России

Посол Нечаев: Противники России знают, чем закончится попытка ядерного удара
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eyal Warshavsky / Keystone Press Agency / Global Look Press

Противники России знают, чем для них может закончиться попытка ядерного удара по РФ. О последствиях такой атаки предупредил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

«Полагаю, что наши противники сознают, чем может закончиться для них попытка применения или даже угрозы применения ядерных сил против России», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» несут прямую стратегическую угрозу России.

В марте глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания. Политик распорядился увеличить количество ядерного оружия. Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркнул, что планы Парижа нарастить европейский ядерный компонент увеличивают возможность ядерной войны.

