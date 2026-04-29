03:05, 29 апреля 2026

Российский дипломат обратился с грозным посланием к Франции

Гатилов: План Парижа нарастить ЯО Европы повышает риск ядерного конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Планы Парижа нарастить европейский ядерный компонент увеличивает возможность мирового ядерного конфликта. К такому выводу пришел постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет РИА Новости.

В марте глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания. Политик распорядился увеличить количество ядерного оружия.

«Объявленные французами планы и вовлечение в их ядерную орбиту все большего числа неядерных государств не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и провоцируют эскалацию международной напряженности», — посетовол Гатилов.

Таким образом, Париж увеличивает возможность ядерного конфликта в мировом масштабе, добавил постпред.

Ранее Эммануэль Макрон выступил с мнением, что лидеры США, России и Китая настроены «решительно против европейцев». Французский лидер призвал Европу «проснуться» и подчеркнул, что эту ситуацию нельзя недооценивать.

В свою очередь, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Эммануэлю Макрону следует заняться самоанализом, если он убежден, что его ненавидят лидеры великих держав.

    Последние новости

    «Черный нал». Зеленского заподозрили в перевозке секретного груза двум странам на неизвестном VIP-самолете

    На Украине предупредили о восстаниях из-за одного решения Зеленского

    В латвийских школах ухудшилась успеваемость из-за отмены русского языка

    Папарацци сняли интимный момент солиста Måneskin с невестой в аэропорту

    В России захотели объединить майские праздники

    Россиянка описала мексиканцев на пляжах фразой «вообще не заморачиваются купальниками»

    Обладатель микропениса рассказал о жизненных трудностях

    Названа неочевидная причина пробуждения в три часа ночи

    Россияне смогут увидеть редкую «голубую Луну»

    Российский дипломат обратился с грозным посланием к Франции

    Все новости
