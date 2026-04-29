Российский дипломат обратился с грозным посланием к Франции

Гатилов: План Парижа нарастить ЯО Европы повышает риск ядерного конфликта

Планы Парижа нарастить европейский ядерный компонент увеличивает возможность мирового ядерного конфликта. К такому выводу пришел постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет РИА Новости.

В марте глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания. Политик распорядился увеличить количество ядерного оружия.

«Объявленные французами планы и вовлечение в их ядерную орбиту все большего числа неядерных государств не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и провоцируют эскалацию международной напряженности», — посетовол Гатилов.

Таким образом, Париж увеличивает возможность ядерного конфликта в мировом масштабе, добавил постпред.

Ранее Эммануэль Макрон выступил с мнением, что лидеры США, России и Китая настроены «решительно против европейцев». Французский лидер призвал Европу «проснуться» и подчеркнул, что эту ситуацию нельзя недооценивать.

В свою очередь, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Эммануэлю Макрону следует заняться самоанализом, если он убежден, что его ненавидят лидеры великих держав.

