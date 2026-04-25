Макрону дали совет после слов о России и США

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует заняться самоанализом, если он убежден, что его ненавидят лидеры великих держав. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Когда тебя ненавидят все великие державы, возможно, пришло время сменить свое самоубийственное высокомерие на самоанализ», — говорится в публикации.

Таким образом Дизен прокомментировал статью Politico, в которой приводятся слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США, Россия и Китай якобы настроены против Европы.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что лидеры США, России и Китая настроены «решительно против европейцев». Французский лидер призвал Европу «проснуться» и подчеркнул, что эту ситуацию нельзя недооценивать.