Макрон призвал Европу «проснуться»

23:59, 24 апреля 2026Мир

Макрон: Европе пора проснуться в связи с настроем США, России и Китая
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы «проснуться». Об этом он заявил в ходе выступления в Афинах, трансляция доступна на YouTube.

По словам французского лидера, наступил уникальный момент, когда главы США, России и Китая настроены против Европы. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать ситуацию.

«Это подходящее время для нас, чтобы проснуться», — сказал Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что США уже не такой надежный союзник, каким они были раньше. Он отметил, что ни одна из стран уже не может в полной мере считать Вашингтон «союзником, на которого можно положиться».

