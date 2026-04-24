20:43, 24 апреля 2026Мир

Макрон назвал США ненадежным союзником

Макрон: США перестали быть надежным союзником
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

США перестали быть таким же надежным союзником, каким они были раньше. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе дискуссии в Афинах, организованной греческим изданием Kathimerini.

«Все видят, что держава номер один — США — может быть союзником для некоторых стран, но этот союзник уже не столь надежен», — подчеркнул французский лидер.

По словам Макрона, ни одна из стран уже не может в полной мере считать Вашингтон «союзником, на которого можно положиться».

Ранее французский президент заявил, что США откажутся от защиты Европы в долгосрочной перспективе.

