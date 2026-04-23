Макрон заявил об отказе США в будущем защищать Европу

Макрон: США прекратят защищать Европу в долгосрочной перспективе

США откажутся от защиты Европы в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Европе брошен вызов — она должна стать сильнее и более независимой. «США больше не будут нас защищать в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

По мнению Макрона, это хорошо видно на примере ситуации с Гренландией, происходящего в Иране, а также диалога США и Украины. Он указал на важность укрепления европейского суверенитета.

Ранее Макрон признал, что Европа заменила поставки энергоресурсов из России зависимостью от США в этом вопросе.

