23:51, 23 апреля 2026Мир

Макрон заявил об отказе США в будущем защищать Европу

Макрон: США прекратят защищать Европу в долгосрочной перспективе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

США откажутся от защиты Европы в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Европе брошен вызов — она должна стать сильнее и более независимой. «США больше не будут нас защищать в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

По мнению Макрона, это хорошо видно на примере ситуации с Гренландией, происходящего в Иране, а также диалога США и Украины. Он указал на важность укрепления европейского суверенитета.

Ранее Макрон признал, что Европа заменила поставки энергоресурсов из России зависимостью от США в этом вопросе.

    Последние новости

    В Госдуме оценили новый пакет санкций Евросоюза

    Песков заявил о готовности к поставкам газа по одной из веток «Северного потока»

    В США расследуют загадочные исчезновения и смерти исследователей космоса ядерных технологий.

    Зеленский снова допустил ввод войск на Украину

    В Туапсе локализовали возгорание на терминале в морском порту

    Названы сроки восстановления запаса ракет США после конфликта с Ираном

    Макрон заявил об отказе США в будущем защищать Европу

    Глава РФПИ задумался о способах оплаты российского газа после новых санкций ЕС

    Еще в одном регионе произошло нападение на врача в больнице

    На Украине раскритиковали Трампа за недостаточное принуждение Зеленского к миру

    Все новости
