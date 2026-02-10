Макрон: Энергетическая зависимость Европы сместилась с РФ на США

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа заменила поставки энергоресурсов из РФ зависимостью от США в этом вопросе. Об этом он заявил в интервью изданию El Pais.

Глава Франции отметил, что компании США сейчас обеспечивают около 60 процентов поставок сжиженного природного газа в страны Евросоюза.

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах позвонить российскому лидеру Владимиру Путину являются несерьезными.

Также лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что Макрон пытается наладить отношения с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, чтобы выдать себя за миротворца и спасти свою политическую карьеру.